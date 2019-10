Ruim 18.000 euro opgehaald voor behandeling terminale David (15)

DEN HELDER - Groot applaus op de Helderse middelbare school Mavo aan Zee vanmorgen: de actie voor de terminaal zieke David van Tongeren (15) heeft in totaal 18.110,32 euro opgebracht. Dit werd in de aula meegedeeld aan de leerlingen. Het geld is bestemd voor een dure behandeling in Duitsland, waarmee het leven van hun klasgenoot kan worden verlengd.

Davids medescholieren Britt en Lot besloten in actie te komen toen ze hoorden dat de levensverlengende chemokuur in Duitsland zo'n 35.000 euro kost. Er werd in korte tijd een braderie georganiseerd en de school liep gisteren vol voor de verkoop van taart, hebbedingetjes, lootjes en speciale armbandjes die de zieke David zelf heeft ontworpen.

"David is heel ziek", aldus de leerlingen. "We hopen genoeg bij elkaar te krijgen voor therapie in Duitsland. Hij is er gelukkig nog en we hopen hem nog heel lang bij ons te hebben." De jonge Texelaar kwam gisteren ook even kijken hoe zijn klasgenoten voor hem in actie kwamen, al hield hij het vanwege zijn gezondheidstoestand niet lang vol.

De actie was voor de start al succesvol, want nog voor de opening van de braderie was het aanvankelijke streefbedrag van 5.000 euro al ruimschoots behaald. Nu blijkt dat het bedrag bijna is verviervoudigd.

Bekijk hier hoe de leerlingen reageerden toen de uitslag bekend werd: