In Egypte opgepakte Pieter Bas Habes komt vandaag weer thuis

HOORN - De Nederlander Pieter Bas Habes, die vorige maand in Caïro werd opgepakt nadat hij met een drone opnames zou hebben gemaakt, komt vandaag weer thuis. Dat heeft zijn advocaat gezegd.

"Hij is onderweg naar huis. Het is de verwachting dat hij vandaag in Nederland landt", aldus zijn raadsman. "Hij wil daarna in alle rust met zijn familie bijkomen." De Hoornse familie van Habes geeft tegenover NH Nieuws aan dat het naar omstandigheden goed gaat met de 43-jarige Amsterdammer, maar dat hij erg moe is. Verder vraagt de familie om rust en wil zij niet reageren.

Lees ook: Egypte laat dronepiloot Pieter Bas Habes vrij

De man werd gearresteerd omdat hij beelden zou hebben gemaakt in de omgeving van het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad. Hij is gisteren door de Egyptische autoriteiten in vrijheid gesteld, op voorwaarde dat hij het land zou verlaten. Zijn advocaat gaat ervan uit dat er verder geen vervolging komt.

Habes maakte op een motor een reis door Afrika. Na zijn arrestatie verscheen hij op de Egyptische tv, waarbij een presentator suggereerde dat hij spion was.