Oplettende Hilversummer zorgt dat politie drie inbrekers kan pakken

HILVERSUM - Een oplettende buurtbewoner heeft er gisteren voor kunnen zorgen dat de politie drie inbrekers heeft kunnen pakken in Hilversum.

De bewoner zag hoe twee mannen aan deuren van huizen aan de Gazellestraat aan het voelen waren. De man belde daarop de politie. Even later volgde nog een melding van de twee mannen die in de achtertuin van een woning zouden staan.

Twee onopvallende agenten namen poolshoogte. Toen de mannen in de gaten kregen dat er politie in de buurt was, sloegen ze op de vlucht. Na een achtervolging lukte het de agenten om de mannen aan te houden. Ook een man die klaar zat in een auto om de mannen op te pikken, kon worden gepakt.

De aangehouden verdachten zitten nog vast.