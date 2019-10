Zeehondje bezwijkt door visnet om nek: "Dit gebeurt helaas meerdere keren per jaar"

DEN HELDER - Triest dierennieuws op een dag als vandaag. Een wandelaar deed gisteren een nare ontdekking op een dijk in Den Helder. Daar lag namelijk een dood zeehondje dat verstrikt zat in een touw van een visnet.

Het diertje had diepe verwondingen en is vrijwel zeker door de netten overleden, vertelt een woordvoerder van de Dierenambulance Den Helder - Hollands Kroon.

De dierenambulance heeft het zeehondje van ongeveer 40 kilogram aan de gemeente overgedragen, die het vervolgens naar een verzamelplek voor dode dieren heeft gebracht. Soms gebruiken ze volgens de dierenambulance de dode dieren voor onderzoek.

"Maar het was duidelijk dat dit zeehondje door het touw is overleden. Er is verder geen onderzoek gedaan", zegt een medewerker van de dierenambulance. "Dit gebeurt helaas meerdere keren per jaar."

Zwervende visnetten

Dat er visnetten in de Noordzee zwerven heeft twee oorzaken. Ten eerste gaan de netten soms stuk tijdens het vissen. Meestal blijven deze netten vastzitten aan een van de 10.000 scheepswrakken die in de Noordzee liggen. Vissersboten gooien hun net dan te dicht uit bij scheepswrakken, waardoor het scheurt.

Verder worden kapotte visnetten regelmatig overboord gegooid, tot grote ergenis van hulporganisaties. Duik de Noordzee Schoon heeft in totaal al veertigduizend kilo aan visnetten uit de Noordzee gehaald.