Jumbo en Aldi roepen tientallen voorverpakte vleeswaren terug vanwege listeriabacterie

NOORD-HOLLAND - Supermarktketen Jumbo en Aldi halen tientallen soorten voorverpakte vleeswaren uit de schappen van alle winkels. De productielocatie van leverancier Offerman in Aalsmeer is mogelijk besmet met de listeriabacterie.

De leverancier heeft zijn klanten, waaronder Jumbo en Aldi, daarover zelf geïnformeerd. Jumbo roept 135 verschillende vleeswaren terug. Hier is de hele lijst te vinden.

Listeriabacterie

De listeriabacterie kan een voedselinfectie veroorzaken. De kans op besmetting is klein, maar de gevolgen kunnen ernstig zijn. Vooral voor zwangere vrouwen: de bacterie kan bij hen leiden tot een miskraam of vroeggeboorte.

"Ik schrik er wel van", zegt een klant voor een Jumbo-winkel in Amsterdam-Noord. Aan mediapartner NOS vertelt de vrouw dat ze van plan was om rundergehakt te kopen. "Dus ik ga het eerst vragen en als ik daarna nog twijfel ga ik naar een andere zaak."

Een andere vrouw voor de supermarkt is een stuk minder minder bezorgd over het nieuws. "Tegenwoordig schrik je niet meer zo snel, ik niet tenminste. Dit is nu ontdekt, maar laten we eerlijk zijn: we weten maar een beetje van alle vuiligheid dat in ons eten zit."

Lees ook: Listeriabacterie gevonden in AH-maaltijdsalade

Er wordt gevraagd de vleeswaren terug te brengen naar de twee supermarkten. Zij krijgen hun geld terug. De vleeswaren die momenteel nog in de schappen liggen, zijn veilig om te eten, laat Jumbo weten in een verklaring.