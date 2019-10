App helpt bij voorlezen aan dove en slechthorende kinderen: "Dat is voor ieder kind belangrijk"

AMSTERDAM - Nog even voorgelezen worden voor het slapengaan. Voor veel kinderen is dat heel normaal, maar voor dove en slechthorende kinderen geldt dat niet. Om die reden is er een app ontwikkeld die geschreven tekst kan vertalen naar gebarentaal.

Dove en slechthorende kinderen leren vaak moeilijker lezen dan hun leeftijdsgenootjes. Kinderen leren al van jongs af aan klanken aan letters en woorden te koppelen. Als ze niet goed kunnen horen, missen ze deze informatie.

Lees ook: Doven en slechthorenden kunnen dankzij gebarentolk ook genieten van Duncan

Met de app StorySign kunnen kinderen de telefoon op het boekje richten als ze worden voorgelezen. Op het beeldscherm verschijnt dan een tekenfilmfiguurtje, Star, die de tekst woord voor woord in gebarentaal uitbeeldt. Zo kunnen ook dove en slechthorende kinderen met hun ouders meelezen en leren ze ondertussen hun eerste woorden lezen.

Kinderboekenweek

In het kader van de Kinderboekenweek kwam Jim Bakkum voorlezen op de Professor Burgerschool in Amsterdam, waar speciaal onderwijs wordt gegeven aan slechthorende kinderen. De kinderen konden meelezen via de app.

Jim is blij dat ook dove en slechthorende kinderen op deze manier hun fantasie kunnen gebruiken en verhalen meekrijgen. "Dat is voor ieder kind belangrijk. Ik ben heel erg trots dat ik hier op deze school heb kunnen voorlezen."