Bijlmerramp herdacht bij 'de boom die alles zag'

AMSTERDAM ZUIDOOST - Het is vandaag 27 jaar geleden dat de Bijlmerramp plaatsvond in Amsterdam. Een Israëlisch vrachtvliegtuig van El Al stortte neer op de flats Groeneveen en Klein Kruitberg. De ramp kostte aan 43 mensen het leven.

Op 4 oktober 1992 om 18.35 uur boorde het Israëlische vliegtuig zich in de twee flats. Het toestel had kort daarvoor de twee motoren op de rechtervleugel verloren en was daardoor onbestuurbaar geworden. "Going down 1862, going down, going down, copy going down", waren de laatste woorden vanuit de cockpit.

Op het moment van de ramp waren er relatief weinig mensen thuis. Het aantal slachtoffers had veel hoger kunnen zijn, want in totaal 100 appartementen werden verwoest.

Herdenking

Vanavond worden de slachtoffers van de vliegramp herdacht bij het groeiende monument, de boom die alles zag aan het Nellesteinpad. Tijdens de herdenking is het luchtruim boven Amsterdam-Zuidoost traditiegetrouw gesloten. Daarnaast zal op het precieze moment van de ramp een minuut stilte worden gehouden.

De organisatie heeft aangegeven dat er tijdens de herdenking ook wordt stilgestaan bij de slachtoffers die recent in Zuidoost om het leven zijn gekomen bij geweldsincidenten.