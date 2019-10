Bestuurder botst op geparkeerde auto's in Amsterdam

AMSTERDAM - Een automobilist is afgelopen nacht rond 04.40 uur tegen meerdere auto's gebotst, die geparkeerd stonden op de Stadhouderskade.

Volgens een getuige zaten er naast de automobilist ook drie inzittenden in de auto. Een daarvan zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. De politie doet daar nog onderzoek naar.

Total loss

De auto van de bestuurder is total loss geraakt door de botsing. Een berger heeft het voertuig afgevoerd.