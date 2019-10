Drie auto's in brand gevlogen in Hoorn

HOORN - In Hoorn zijn vannacht aan de Gerard den Brabanderhof drie auto's in de brand gevlogen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

Rond half twee vloog de eerste auto in de straat in brand. Twee geparkeerde auto's daarnaast stonden daarna ook al snel in brand.

Lees ook: Zes autobranden in Hilversum in anderhalve maand, politie ziet nog geen verband

De brandweer had binnen een halfuur de vlammen onder controle. De twee auto's en een bestelbus kunnen als verloren worden beschouwd.

De politie doet vandaag onderzoek.