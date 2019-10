Veel rookontwikkeling bij brand in loods in Schagen

SCHAGEN - Een loods aan de Lagedijkerweg in Schagen is vannacht in de brand gevlogen. In het gebouw is een bouw- en klusbedrijf gevestigd.

De brand ontstond rond kwart over twee. De vlammen in het gebouw zorgde voor veel hitte en rookontwikkeling maar sloegen gelukkig niet uit.

Wat precies de oorzaak is en voor hoeveel schade de brand heeft gezorgd, wordt deze ochtend bekeken.