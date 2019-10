Niek Meijer, voormalig burgemeester Zandvoort, voorgedragen als nieuwe burgemeester van Huizen

HUIZEN - Niek Meijer is door de gemeenteraad van Huizen voorgedragen als nieuwe burgemeester. Meijer (VVD) volgt Sicko Heldoorn op, die sinds 2018 waarnemend burgemeester van de gemeente was.

Meijer was van september 2007 tot en met september 2019 burgemeester van de gemeente Zandvoort. Voordat hij zijn carriére als burgemeester begon was hij jurist en partner bij advocatenkantoren.

"Ik ben vereerd dat ik word voorgedragen in de bijzonder fraaie gemeente Huizen. Graag zet ik mij in voor al haar inwoners en ondernemers. Mijn echtgenote Janny en ik hebben er zin in!", meldt hij in een eerste reactie.