Haarlemmers high tea'en tegen eenzaamheid: "'s Avonds voel ik me toch vaak alleen"

HAARLEM - Haarlemmers die zich wel eens eenzaam voelen konden vandaag aanschuiven aan de langste eettafel van Haarlem. Op de Nieuwe Groenmarkt was plaats voor bijna honderd mensen, die tijdens een high tea met andere Haarlemmers in contact konden komen.

Samen eten is volgens de organisatie van de langste eettafel in Haarlem dé manier om saamhorigheid te creeëren en nieuwe contacten te leggen. Het initiatief is onderdeel van de landelijke Week tegen de Eenzaamheid, waarin er acties georganiseerd worden om meer dan een miljoen eenzame Nederlanders uit hun isolement te halen.

De Haarlemmers zijn wel te porren voor een verzetje. Naast de high tea zijn er theatervoorstellingen, kan er gedanst worden en kunnen bezoekers zelfs meedoen aan speeddates. Niet om een nieuwe geliefde te vinden, maar om een nieuw maatje of gesprekspartner tegen te komen.

Ook jongeren steeds vaker eenzaam

Bij eenzaamheid wordt vaak gedacht aan ouderen, maar ook jongeren kunnen last hebben van eenzaamheid. Met name jongeren tussen de 13 en 19 jaar. "Het is ontzettend belangrijk dat we daar aandacht aan besteden. Als je eenzaam bent in die leeftijd heeft dat gevolgen voor je ontwikkeling op school, maar ook voor je loopbaanontwikkeling", vertelt Frances Nuijen van Coalitie Haarlem Ontmoet.

De rest van de week zullen er nog meer activiteiten plaatsvinden in Haarlem waar iedereen gratis aan kan deelnemen.