Waardse freesia's staan er warmpjes bij: grootste zonnewarmteproject van Nederland geopend

HEERHUGOWAARD - In Heerhugowaard wordt vandaag het grootste zonthermische project van Nederland geopend. Het gaat om ruim 9.000 vierkante meter aan panelen die water verwarmen voor de naastgelegen freesia-kassen. De bloemen worden daardoor flink duurzamer en groener geteeld dan voorheen.

Naast de kassen van freesia-teler Pip Tesselaar in het Altongebied in Heerhugowaard ligt een gigantisch veld met zonnepanelen. Geen 'gewone' panelen voor elektriciteit, maar zonnepanelen die water verwarmen. Dit water zorgt er voor dat zijn freesia's in een constant verwarmde kas kunnen opgroeien.

Lees ook: 'Groene' freesia's uit Heerhugowaard: "Het grootste zonthermische project van Nederland"

Met deze zonthermie maakt Tesselaar een grote stap in de verduurzaming van zijn bloemen. "We wekken al eigen elektriciteit op, en nu dus ook warmte", vertelde hij eerder aan NH Nieuws toen de panelen in aanbouw waren. "Het scheelt de helft van het gasgebruik."

De warmte die het systeem levert, is vergelijkbaar met het jaarverbruik van 300 huishoudens. Het bijna twee voetbalvelden grote terrein met panelen is inmiddels in gebruik en wordt vanmiddag geopend door gedeputeerde Jack van der Hoek, Peter Raven namens Glastuinbouw Nederland en de Heerhugowaardse wethouder Monique Stam.

Nog groter

Lang zal de installatie van Tesselaar Freesia niet de grootste zonnewarmtecollector van Nederland blijven. In Nibbixwoud zijn Marco en Jeroen Mol van Mol Freesia begonnen met de aanleg van een zonthermie installatie van 15.000 vierkante meter.

Eerder maakten we opnames tijdens de aanleg van het zonnewarmteproject: