ALKMAAR - Trouwe AZ-fans die onderweg zijn naar het Cars Jeans stadion van ADO Den Haag missen de aftrap van de wedstrijd. Door een kapotte vrachtwagen is het ruim een uur filerijden op de A4.

In de groep Je bent AZ'er als... delen een hoop fans hun fileleed. Bussen staan vast in de kilometerslange file en in het stadion zijn nog een hoop vakken akelig leeg.