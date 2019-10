Grote brand op balkon in Koninginnebuurt Haarlem

HAARLEM - Aan het Diaconessenplein in Haarlem heeft sinds een uur of vijf vanmiddag korte tijd een grote brand gewoed. De brand is inmiddels uit. Er lijkt niemand gewond te zijn geraakt.

De brandweer sprak van een grote brand, omdat de vlammen flink uitsloegen. Op een foto van de brand is te zien dat er waarschijnlijk een oud matras of ander vuil op het balkon in brand heeft gestaan.