Politie over aanhouding moord Wiersum: verdachte buiten Amsterdam opgepakt

AMSTERDAM - De verdachte in de zaak rondom de vermoorde advocaat Derk Wiersum is dinsdagavond buiten Amsterdam aangehouden. Naar verwachting zullen meer arrestaties volgen.

Dat zegt Olivier Dutilh, chef van de regionale recherche in Amsterdam, tegen AT5. Dutilh zegt verder nog niet te kunnen delen waar de man precies van verdacht wordt. "De verdachte is in beperking gegaan op last van de officier van justitie. Dat betekent dat we maar heel beperkt mededelingen doen", aldus Dutilh.

Lees ook: Verdachte aangehouden voor de moord op advocaat Derk Wiersum

Ook zegt hij dat het gevonden bestelbusje, waar eerder beelden van verspreid werden, forensisch en digitaal is onderzocht. Dutilh zegt verder dat de verwachting gerechtvaardigd is dat er meerdere arrestaties in deze zaak volgen.

Lees ook: Wie was de geliquideerde advocaat Derk Wiersum?

Ook wijst hij op de middelen en technieken die in het onderzoek worden ingezet. Het onderzoeksteam dat aan de zaak werkt, is uitzonderlijk groot, vanwege de enorme impact van de moord, aldus de recherchebaas. Mensen van binnen en buiten het Amsterdamse korps zijn gerekruteerd. Ook specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn volop bij het onderzoek betrokken.