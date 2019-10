Nog steeds veel leegstand in Alkmaarse binnenstad: "Ik word hier niet vrolijk van"

ALKMAAR - Goed nieuws en slecht nieuws voor winkelstad Alkmaar. Aan de ene kant is het aantal bezoekers ten opzichte van vorig jaar gestegen - terwijl het in veel winkelsteden juist terugloopt - , maar het mindere nieuws is dat er wel veel winkelpanden leegstaan.

Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van makelaarskantoor Kuijs Reinder Kakes.



Uit het jaarlijks terugkerende onderzoek blijkt dat ondernemers terughoudend zijn om nieuwe ruimte te huren of te kopen in de binnenstad van Alkmaar. In vergelijking met vorig jaar is bijna 2500 vierkante meter winkelruimte beschikbaar. En dat is vooral te merken in winkelstraat De Laat. "We zien veel leegstand in deze straat", vertelt makelaar Sander Caldenhove. "Er staan hier 25 panden leeg en dat gaat zich niet zomaar oplossen."

Loop

Veel winkeliers in het gebied maken zich zorgen over de leegstand. Zo ook bloemist Herman van der Meulen die al sinds jaar en dag bloemen verkoopt naast het leegstaande V&D pand. "Het is een groot probleem. De loop is eruit. Door de leegstand blijven de mensen weg."

En ook Gosse Postma, raadlid van het CDA in Alkmaar en eigenaar van een sleutel- en slotenwinkel ziet de leegstand met lede ogen aan. "Ik werk hier al 35 jaar en je wordt hier niet vrolijk van. Het aantal winkels neemt af, we moeten het winkelgebied dus compacter maken."

Voetgangersgebied

Er zijn al plannen om winkelstraat de Laat een make-over te geven. Het idee is om een deel van de winkelstraat aantrekkelijker te maken voor voetgangers. We spraken daar eerder over met Axel de Groot, voorzitter van ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk. "We denken dat het zo een aangenamer verblijfsgebied wordt voor bezoekers die recreatief willen shoppen. Je kunt op die manier overal makkelijk oversteken zonder dat je bang moet zijn om te worden overreden".

Volgens Sander Caldenhove is er zeker iets te doen aan de leegstand in de binnenstad. "Je ziet al dat de huurprijzen dalen maar het is nog steeds ontzettend lastig om daar goede partijen bij te vinden. Wat ook bij zal dragen aan de oplossing is om wonen toe te staan op de begane grond. En dat hoeft niet voor de hele Laat maar wel bij de uitlopers van de winkelstraat waar het probleem het grootst is. Dat zou het gebied weer een stuk aantrekkelijker maken."