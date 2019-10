Strafbaar feit en plichtsverzuim: politie stelt weer medewerkers buiten functie in onderzoek

NOORD-HOLLAND - De leiding van de politie Noord-Holland heeft donderdag nog twee medewerkers buiten functie gesteld. Het gaat om een 39-jarige vrouw. Zij wordt verdacht van een strafbaar feit en er is een vermoeden van ernstig plichtsverzuim. Tegen een 45-jarige man is ook een vermoeden van ernstig plichtsverzuim.

Gisteren werd de hooggeplaatste politiechef in Haarlemmermeer ook al buiten functie gesteld. Hij kwam onlangs in opspraak door beschuldigingen over seksuele intimidatie. Het duo is vandaag in hetzelfde onderzoek aangehouden.

Lees ook: 'Politiechef Haarlemmermeer buiten functie na beschuldigingen seksuele intimidatie'



Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie Noord-Holland doet het onderzoek naar alle drie de politiemedewerkers.

Geen toegang tot politiebureau

Gedurende het onderzoek hebben de medewerkers geen toegang tot politiebureaus en politiesystemen. Ook hebben zij hun dienstwapen en telefoon moeten inleveren.