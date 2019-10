Miles is de meest aaibare leerkracht van Nederland

ZAANDAM - Basisschool Tijstroom In Zaandam heeft sinds kort niet alleen een juf of meester voor de klas, maar ook een hond. Miles is een Australische herder die de kinderen in het speciaal onderwijs helpt met lezen, maar ze ook rustig houdt als dat nodig is.

Zoals Lily en Sabrinka. Beide meisjes zijn dyslectisch, door aan Miles voor te lezen krijgen ze meer zelfvertrouwen en het helpt ze om sneller te lezen. "Mensen vertellen ons steeds wat we allemaal goed of fout doen, Miles doet dat niet."

Rustig van een knuffel

Maar Miles is multi-inzetbaar. Een voorbeeld: in de klas is een opstootje. Een leerling komt boos binnen en krijgt zijn emoties maar met moeite onder controle. Natascha, de begeleider van Miles, gaat met de hond naar de boze leerling. Als hij het dier een knuffel geeft wordt de jongen snel rustiger.

"Miles is een gewone hond maar met een speciale gave", laat Natascha Albers weten. Zij is intern begeleider bij de Tijstroom en het baasje van Miles. "Hij kan afstemmen wat kinderen nodig hebben."

Therapiehond

Het is natuurlijk niet zo dat de therapiehond al het werk van de leraren uit handen neemt. Maar zo'n hond in de klas helpt wel." Dit is eens wat anders", vindt Natascha. "Omdat Miles onvoorwaardelijke liefde geeft en er echt even is voor een kind, behalen we daar grote effecten mee."