NH Strijder Edwin: "Denk na over jouw champignonbakje, plastic weggooien is zonde"

NOORD-HOLLAND - Zaandammer Edwin ter Velde (53) wil dat iedereen anders gaat denken over afval en dan vooral over plastic. Zijn boodschap is duidelijk en zijn verhaal indrukwekkend: "Weggooien is zonde. Ik overleefde dertig dagen Antarctica dankzij een van plastic gemaakt karretje." In de eerste aflevering van de NH-serie Strijders vertelt Edwin welke andere, grootse dingen met plastic hem bezighouden.

In Strijders laten we Noord-Hollanders aan het woord die het verschil maken. Volgens Edwin Ter Velde is afval het grootste probleem van dit moment. "Iedereen is bekend met de soep: overal ter wereld storten we plastic en laten het in de natuur achter. Plastic is echt een groot probleem, maar éígenlijk zijn wíj een groter probleem."

Dit inzicht kreeg hij toen hij op het punt stond om een champignonverpakking weg te gooien. "Ineens bedacht ik me: hoe raar is het dat ik bijdraag aan een wereldwijd probleem?" Hij begon met een groot experiment: hij bouwde een wagen van afvalplastic en reed, aangedreven door zonne-energie, naar Antarctica. Zijn volgende project is wat dichterbij huis: in Hoorn bouwt hij het fluitschip uit de zeventiende eeuw na.

Waar komt de drang vandaan om je hier zo voor in te zetten?

"Ik vind mezelf geen activist. Ik hou niet van op de barricade staan, maar zo als we met zijn allen zo doorgaan, verandert er niets. Als je iets nieuws wil bereiken, moet je iets nieuws gaan doen. Ik hoor vaak van anderen: 'zit jij in je midlifecrisis of zo?' Zo wil ik het niet noemen. Ik hou het bij mijn vrouw, ik doe geen gekke dingen. Ik doe dingen die betekenisvol zijn. Ik wil betekenisvol zijn."

Wanneer is je schip klaar om uit te varen?

"Dat is erg moeilijk om te zeggen, maar ik hoop over tien jaar naar Batavia (vroeger het hoofdkwartier van de VOC, in Nederlands-Indië, red.) te kunnen varen. We doen op dit moment materiaalonderzoek; hoe kunnen we een constructieve waarde geven aan plastic? Het gaat dus niet per se over het schip, maar over afvalproblemen en over de toegevoegde van het spul. We willen een nieuwe Gouden Eeuw starten en al zaten er rafelranden aan die eeuw; er zitten óók rafelranden aan de huidige economie. Ik hoop dat we over tien jaar met plastic een verandering tot stand hebben gebracht."

Het begon voor jou tijdens het koken met een blauw champignonbakje. Wat hoop je dat anderen denken en doen als ze de volgende keer in de keuken staan?

"Dat ze het bakje niet willen weggooien, maar gebruiken om bij zichzelf te denken: wat kan ik nou veranderen? Iedereen kan op zijn eigen manier iets doen. Je hoeft niet per se een schip te bouwen, maar zet dat ene bakje nou eens op tafel en stel jezelf er wat vragen over. Je kan bijvoorbeeld ook alleen champignons kopen; zelf een bakje meenemen naar de groenteboer. Of doe iets anders wat bij je levensstijl past."

Welk moment van de afgelopen tijd staat jou het meeste bij?

"Ik stond bij de slager en had mijn eigen bakje mee. 'Ik wil mijn vlees graag hierin', zei ik tegen hem. Hij keek vreemd en even laten kwam hij bij me terug en zei: 'Ik heb er even over nagedacht en als al mijn klanten dit zouden doen, zou het mij heel veel geld schelen!' Waarop ik zei: ja, wat denk je dat het betekent voor de natuur? Dat vind ik zo mooi. Normaal hoor je bij de slager alleen een 'anders nog iets?' En nu voerde ik een gesprek over essentiële dingen in het leven."

