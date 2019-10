Achtergelaten 'strandhond' Callantsoog geadopteerd: dier heeft eigen Instagramaccount

CALLANTSOOG - Het was het gesprek van de dag: de hond die begin dit jaar op het strand van Callantsoog werd gevonden. Het dier was aan een paal vastgebonden en zijn baasje was in geen velden of wegen te bekennen. Vermoed werd dat hij was achtergelaten. Maar nu is er goed nieuws: de 'strandhond' is inmiddels geadopteerd en heeft zelfs een eigen Instagram-account gekregen.

De dierenopvang laat op haar Facebookpagina weten hoe het met de hond, toen Abbe gedoopt - naar de strandslag Abbestee waar hij werd gevonden, is afgelopen. Het dier heeft een nieuw baasje en heet nu Syvecs.

Het was de eerste weken naar eigen zeggen behoorlijk wennen. "We hebben gemerkt dat Syvecs echt niet zonder ons kan. Als je wegloopt begint hij al te piepen, hij zit liever bij ons en we moeten hem soms nog steeds helpen herinneren dat hij ook vrij mag rondlopen en eten wanneer hij dat wilt."

Lees ook: Herkomst achtergelaten 'strandhond' blijft mysterie: "Hij verdient een eigen baas"

Hoewel niet alles vanzelf ging ('Syvecs kon na vier weken eindelijk rustig naast zijn baasjes lopen'), is het een loyale en brave hond. Zo vernielt hij niets en blijft hij het liefst in de buurt van zijn bazen. Wel moet hij leren met andere honden en katten om te gaan: "Maar hij is lief voor ieder ander mens, knuffelt graag en is dol op spelen. Zolang hij met zijn baasjes is, is alles oké."

"Houden echt van hem"

Zijn baas vervolgt: "We zijn echt zo ontzettend blij met deze hond. We houden echt van hem, hij luistert echt heel goed. Hij blijft zitten wanneer je zegt dat hij moet zitten, zelfs netjes wachten op zijn eten tot hij mag aanvallen kan hij ook. De voormalige strandhond is soms ook wel eens stout: "Hij heeft op de een of andere manier geleerd hoe je deurhendels kan openen: we zien bij terugkomst vaak een geopende deur waar een heleboel pootafdrukken zitten. Ook deurknoppen krijgt hij open, vraag niet hoe."

Ongeacht hoe zijn vorige eigenaar hem heeft behandeld, zijn nieuwe eigenaar wil het graag 'goedmaken': "We gaan hem een heel mooi leven geven en hem een heleboel leren. Hij verdient het." Zijn nieuwe baasje heeft voor hem een Instagramaccount aangemaakt: @syvecs_the_shepherd. Hier worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.

Mogelijk via internet verhandeld

De jonge reu werd op 31 maart moederziel alleen aangetroffen op het strand. Hij had een Duitse chip, maar nooit is duidelijk geworden of hij daar ook daadwerkelijk vandaan kwam. "We hebben een tip gekregen dat hij mogelijk via internet is verhandeld", zei Miranda Maduro van de dierenopvang destijds tegen NH Nieuws.