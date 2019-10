Protestlied opgenomen tegen massale bomenkap in Hilversum: "Kappen nou"

HILVERSUM - Komende maandag gaat ondanks maandenlang protest de eerste kettingzaag aan om te starten met de kap van duizenden Hilversumse bomen voor de aanleg van de vrije busbaan door 't Gooi. Jeroen Pater, actievoerder van het eerste uur, heeft een protestlied opgenomen tegen de kap.

Het protestlied is een beetje tegen beter weten in, want de kap zal zo snel niet tegen worden gehouden. "Maar is het voor mij vooral een signaal", vertelt Pater. "Ik wil gewoon nog een keer aandacht vragen voor deze in mijn ogen onnodige bomenkap."

5.000 handtekeningen

Dat de bomenkap leeft, blijkt wel uit de petitie tegen de kap die een week geleden door Pater online werd gezet. De petitie is in korte tijd bijna 5.000 keer getekend door mede-Hilversummers die de kap ook niet zien zitten. "Ik heb nog de hoop dat de petitie de 10.000 ondertekenaars haalt. Dat zou echt een enorm aantal zijn. Dan kan de politiek het protest verder niet naast zich neerleggen. Dan moeten ze er wel wat mee doen."

De bomenkap voor de aanleg voor de HOV start maandag eerst bij Monnikenberg en schuift langzaam op naar Anna's Hoeve. Het werk duurt tot het einde van het jaar.