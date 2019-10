KOEDIJK - Wandelaars bij het Noordhollands Kanaal keken vanmiddag bij de Rekervlotbrug raar op toen het pondje van 't IJ in Amsterdam opeens langsvoer. Op Facebook werden meerdere foto's van het veerbootje gedeeld.

Veel Facebookgebruikers maken er een grapje van: "Die is de weg kwijt." Volgens andere gebruikers kwam het pontje uit Den Helder, waar hij gerepareerd is, en is hij weer onderweg terug naar Amsterdam.