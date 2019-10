Hoornse boot van plastic afval vaart mee met Sail Amsterdam

HOORN - De boot van afvalplastic, gebouwd op de werf in Hoorn, vaart volgend jaar mee met de botenparade van Sail Amsterdam. Dat vertelt Edwin ter Velde van Clean 2 Anywhere in de eerste aflevering van de serie Strijders. "Het wordt het kleinste bootje met de grootste impact."

Het uiteindelijke doel van Ter Velde is het bouwen van een fluitschip. Dit model vrachtschip, met drie masten, werd veel gebruikt door de VOC. De boot die meevaart bij Sail is een kleiner model. Deze diende ervoor de grote schepen aan de andere kant van de wereld te laden en lossen.

Strijders

In de serie Strijders laat NH Nieuws mensen aan het woord die het verschil maken op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, onderwijs, zorg. Tijdens een avondvullend theaterprogramma worden monologen opgenomen met publiek.

Inspiratie

Ter Velde ziet een parallel tussen de zeventiende eeuw en deze tijd. "We kennen allemaal de rafelranden van die economie, het ging lang niet allemaal op een nette manier." En dat ziet hij in deze tijd ook gebeuren, maar dan met de natuur. "We hebben ontzettend veel afval. We halen ontzettend veel uit de natuur, produceren iets en gooien het dan weer weg."