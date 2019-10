'Politiechef Haarlemmermeer buiten functie na beschuldigingen seksuele intimidatie'

HAARLEMMERMEER - De hooggeplaatste politiechef in Haarlemmermeer die onlangs in opspraak kwam door beschuldigingen over seksuele intimidatie, is buiten functie gesteld. Dat schrijft De Telegraaf.

Vorige week meldde NRC al dat de teamchef op last van zijn superieuren zijn werk naast zich had neergelegd. Hij wordt beschuldigd van de aanranding van een vrouw en het per telefoon versturen van seksuele voorstellen aan een klokkenluidster binnen het korps.

De politie wil tegenover De Telegraaf zijn identiteit niet bevestigen, maar meldt wel 'dat een medewerker buiten functie is gesteld vanwege ongewenst gedrag'.

De man heeft onlangs al zijn dienstwapen en mobiele telefoon ingeleverd. Hij gaf leiding aan ruim 140 mensen.