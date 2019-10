Alvast oefenen voor Kerst: het kampioenschap 30 Seconds komt naar Alkmaar

ALKMAAR - Bel je fanatieke tante, collega of vriend: op 13 november is het Open Kampioenschap 30 Seconds in Alkmaar. Het belooft volgens de organisator een intense avond te worden: "Dit spel kan best wat frustratie veroorzaken, maar dat maakt het ook weer erg leuk."

Bijna iedereen heeft het weleens gespeeld: het borspel waarbij je binnen dertig seconden zoveel mogelijk woorden moet omschrijven en je teamgenoot die moet raden. 30 Seconds heeft bij menig verjaardag/kerstviering gezorgd voor hilariteit en echtelijke ruzies.



"Wij speelden het op een avond met vrienden en dachten: dít is leuk voor in de zaak", vertelt initiatiefnemer Marit van restaurant Turfmarkt. "Je speelt het met z'n allen, niet online, maar face to face. Dat komt in deze tijd niet heel veel meer voor. Ik merk dat er wel behoefte aan is."

Juffen en meesters

Daarom benaderden ze Jeroen Citroen, het evenementenbureau dat dit toernooi sinds begin dit jaar door heel Nederland organiseert; nu voor het eerst in Noord-Holland. Jeroen: "In onze vorige edities doen er vooral vrouwen mee; vriendinnengroepjes én ook heel vaak juffen en meesters!"

Er kunnen 32 teams meedoen aan het toernooi en per team twee, drie of vier spelers. "Je moet niet denken dat je binnen tien minuten uit het toernooi ligt", zegt Jeroen. "Pas na anderhalf uur spelen ligt de eerste eruit." Aanmelden voor het toernooi kan nog steeds via deze link. Het is op 13 november in restaurant Turfmarkt aan de gelijknamige Alkmaarse straat.



Schoonfamilie

Heeft Jeroen nog adviezen om een goede beurt te maken bij je schoonfamilie - als die in jouw team zitten tenminste? "Begin niet meteen met ratelen, maar kijk welk woord van het kaartje het makkelijkst is om te raden. En als je merkt dat iemand niet op het woord komt, ga dan door naar de volgende. Het helpt niet om 'Kom op! Dit weet je wel' te roepen. Soms komt diegene bij het volgende woord ineens op het vorige antwoord."