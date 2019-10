Eigenaresse tabakszaak in haar slaap overvallen door drie mannen

ZAANDIJK - De eigenaresse en bewoonster van een tabakszaak-woning aan de Goeman Borgesiusstraat in Zaandijk is vannacht overvallen. Tussen 04.30 en 05.15 uur drongen drie mannen haar pand binnen en werd de 49-jarige vrouw in haar slaap overmeesterd.

Ze werd beroofd van geld en een grote hoeveelheid rookwaren, zo meldt de politie. De onderneemster wordt slachtofferhulp aangeboden.

De mannen hebben mogelijk gebruik gemaakt van een auto met een zwaar motorgeluid, zo valt in een politiebericht te lezen. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die andere informatie hebben die kan bijdragen aan het opsporen van de overvallers. Zij kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.