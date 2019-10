Dierendag met een donker randje: "Steeds vaker dieren gedumpt"

TUITJENHORN - Het is 4 oktober, Dierendag. Voor de dierenopvang Schagen in Tuitjenhorn reden genoeg voor een oproep: Stop met het dumpen van dieren. De opvang maakt zich grote zorgen, want het lijkt erop dat het afgelopen jaar meer dan ooit dieren zijn gedumpt. "Het gaat je aan je hart. Ze hadden het ook hier kunnen brengen."

"Hond achter gelaten op het strand, piepjonge kitten weggegooid in een ondergrondse afvalcontainer. Cavia's en konijnen is het bos, hanen hier voor de deur. We hebben echt een hele rare zomer achter de rug", vertelt Lettie Stronk van dierenopvang Schagen aan NH Nieuws.

Lettie werkt al bijna veertig jaar bij de dierenopvang in Tuitjenhorn. Ze verbaast zich over het aantal dieren dat er binnen komen: "Vroeger wisten mensen ons nog wel te vinden. Het lijkt wel of mensen ons niet meer kunnen of willen vinden nu. Ik hoor het ook van collega asielen. Het lijkt wel een trend dat dieren vaker worden gedumpt."

Een goede verklaring voor toegenomen aantal gedumpte dieren heeft Lettie Stronk niet: "Ik kan me voorstellen dat geld een rol speelt als een dier ziek wordt. Mensen vergeten ook dat een konijn wel 12 jaar kan worden. Als je dier in huis neemt neem dan ook je verantwoordelijkheid."

Dode kitten

De kittens in de 'troetel'-kamer van dierenopvang zijn allemaal gevonden ver weg van de bewoonde wereld. "Het zijn echte dumpkittens. Jonge dieren kunnen bij ons gratis afgegeven worden om te voorkomen dat ze via Marktplaats worden verhandeld of worden gedumpt in het bos of een camping."Afgelopen weekeinde kreeg Lettie een melding van loslopende kittens. "Met storm en regen was er wat eten neergezet, maar we hebben er één dood teruggevonden."

'Bel ons'

"Het is Dierendag en we hopen dat mensen toch weer meer nadenken voordat ze een dier in huis halen. We hopen echt dat mensen stoppen met het dumpen van dieren. Zorg voor een goede oplossing of bel ons gewoon."