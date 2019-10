Oude Zaanse Schuurkerk vanavond eindelijk geopend

ZAANDAM - Het is vanavond dan zover: nadat violistenechtpaar Mathieu van Bellen en Maria Milstein in maart de Schuurkerk in Zaandam kochten, is de kerk eindelijk geopend. Muzikanten kunnen nu ook genieten van het monumentale pand, want dat is waar de aankoop van dit pand grotendeel voor is: het ter beschikking stellen van een locatie voor muziekmakers die er gratis kunnen repeteren.

De twee, in samenwerking met muzikale collega's Omri en Ori Epstein, hebben de zogenoemde Schuurkerk uit 1695 aan het Papenpad in Zaandam in maart gekocht. Mathieu en Maria wisten de kerk te bemachtigen, omdat zij er een geschikt idee voor hadden.

In Nederland staan er namelijk veel kerken te koop en projectontwikkelaars staan dan ook vaak te popelen om deze over te kopen. Maar in het geval van de Zaanse Schuurkerk was er vanuit de oud-katholieken de wens om een koper te vinden die de kerk in ere houdt. Mathieu en Maria hebben aan de binnenkant van de kerk dan ook praktisch niets veranderd.

Lees ook: Muzikaal echtpaar koopt Zaanse kerk: "Het is ongelooflijk"

Akoestiek

Het violistenechtpaar maakt Kamermuziek. Dat is klassieke muziek die gemaakt wordt in kleine bezettingen. Ze willen dat musici in hun kerk kunnen komen repeteren en zich voor kunnen bereiden op de grote podia. Qua akoestiek is een kerk geschikt en ook is de kans op geluidsoverlast veel minder groot dan wanneer er in een huiskamer wordt gerepeteerd.