De Peiling: Hogere zorgpremie voor mensen met een ongezonde leefstijl?

NOORD-HOLLAND - Volgens een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vindt een groot deel van de Nederlanders dat rokers, drinkers en mensen met overgewicht een hogere premie voor hun zorgverzekering zouden moeten betalen. Ben jij het daarmee eens?

Roken en drinken

Meer dan de helft van de ondervraagden (52 procent) vindt dat de zorgpremie voor rokers omhoog moet. Opvallend genoeg vindt 20 procent van de rokers dat zelf ook. Zware drinkers moeten van 41 procent van de Nederlanders een hogere premie betalen.

Overgewicht

Een kwart van de ondervraagden vindt dat mensen met overgewicht meer moeten betalen voor hun basispremie. Een groot deel van de mensen die zelf overgewicht of obesitas hebben, zijn het daar mee eens.

Eén premie

In Nederland betaalt iedereen nu nog dezelfde basispremie voor de zorgverzekering. Het maakt daarbij dus niet uit of je rookt, weinig beweegt of op een andere manier ongezond leeft.

Wat vind jij?

Zou jij het terecht vinden dat mensen met een ongezonde leefstijl meer voor de basisverzekering gaan betalen? We horen het graag van je!

