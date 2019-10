Regen en ochtendspits zorgen weer voor drukte op de weg

NOORD-HOLLAND - De regen komt weer met bakken uit de lucht en in combinatie met de ochtendspits zorgt dit voor veel drukte in het verkeer. Vooral op de A9 is het raak, hier staat in totaal een file van 18 kilometer.

Volgens Rijkswaterstaat is het een turbulente ochtend. Bestuurders die van Alkmaar naar Amstelveen rijden deze ochtend moeten rekening houden met een vertraging van rond de twintig minuten. Vooral bij knooppunt Velsen en Raasdorp staat het vast.

Rij je deze ochtend van Haarlem naar Velsen via de A208, houd dan rekening dat je reis een kwartier langer kan gaan duren.