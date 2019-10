Bewoners van Bijlmerflats gewekt door ontruimingsalarm bij metrostation

AMSTERDAM - Omwonenden van metrostation Kraaiennest in Zuidoost zaten rond 7.10 uur vanochtend rechtop in hun bed.

Op het station ging een ontruimingsalarm af. "Dames en heren in verband met een ontruimingssituatie moet u het station verlaten", was er te horen. "Verlaat direct het station."

"Wat was het noodgeval?", twitterde een van de omwonenden. "Ik dacht even dat er een luchtalarm was ofzo, dus ik kreeg in bed een halve hartverzakking."

Volgens een woordvoerder van het GVB ging het alarm af door een technische storing. Na tien minuten kon het probleem worden verholpen. "Het alarm kon niet van afstand worden uitgezet, dus een collega moest naar het station." De metro's konden gewoon rijden.