Massaal bezwaar door woningcorporaties: schaf verhuurdersheffing af

NOORD-HOLLAND - Woningcorporaties maken massaal bezwaar tegen de zogenoemde verhuurdersheffing. In een gezamenlijke oproep pleiten ze ervoor "de 1,7 miljard euro aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de Staat, in te zetten voor de volkshuisvesting". De oproep wordt ondersteund door meer dan 180 woningcorporaties.

Volgens de corporaties is de verhuurdersheffing in strijd met de woningwet. "Die schrijft voor dat woningcorporaties al hun middelen moeten inzetten voor onderhoud, nieuwbouw, betaalbare huren en verduurzaming van de woningen." Ze vinden het "in deze tijd van woningnood onverantwoord om dit geld niet in te zetten voor meer betaalbare woningen".

Volgens Hester van Buren, bestuurder van Rochdale en een van de initiatiefnemers van het bezwaar, is de verhuurdersheffing "niet meer van deze tijd. Het was ook een crisismaatregel, om in tijden van economische tegenslag de oploop van de staatsschuld af te remmen. Nu de crisis achter de rug is en de staatsschuld historisch laag, is de grond onder de verhuurdersheffing weggevallen."