Daley Blind werd binnen 24 uur papa en versloeg Valencia: "Zo'n week vergeet je niet snel"

AMSTERDAM - Het is een bijzondere week voor Ajacied Daley Blind. In één dag tijd werd hij vader van een zoontje én versloeg hij met Ajax gisteravond Valencia (0-3). "Een heel mooie ervaring", zo vat hij het samen. Over de bevalling van zijn vrouw: "Ik ben hartstikke blij dat ze het zo goed getimed heeft."

Lachend vertelt Blind voor de camera van AT5 dat trainer Erik ten Hag even daarvoor de naam van zijn zoontje heeft verklapt. Daarom wil hij 'm best prijsgeven: Lowan.

Bevalling

De verdediger wilde sowieso bij de bevalling zijn, ook als die op de wedstrijddag zou plaatsvinden. "Maar ik ben blij dat het zo gelopen is. En dat ik gisteravond nog hier naar toe kon komen en deze wedstrijd kon spelen", vertelt Blind na afloop van het duel in Spanje.

Hij is tevreden over de uitslag van de wedstrijd. "Kan niet beter. Het is een mooi cadeautje vandaag. Zo'n week vergeet je niet snel. Sowieso zit ik in een lekkere fase. Ik voel me heel goed en het is allemaal een mooie opeenstapeling."