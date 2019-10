'Lucky Ajax' wint overtuigend in Valencia

VALENCIA - Ajax heeft drie punten meegenomen uit Valencia. In Mestalla waren de Amsterdammers uiterst effectief, terwijl Valencia kansen bleef missen: 0-3. Hakim Ziyech, Quincy Promes en Donny van de Beek maakten de doelpunten.

Binnen tien minuten stond het 0-1. Hakim Ziyech kreeg de bal aan de rechterkant en haalde maar eens uit. De bal verdween op schitterende wijze in de kruising achter ex-Ajacied Jasper Cillessen.

Ondanks de voorsprong had Ajax het daarna heel lastig met Valencia. De grootste kans op de gelijkmaker kreeg aanvoerder Daniel Parejo. Na een overtreding van Edson Álvarez in het strafschopgebied mocht hij aanleggen voor een strafschop. André Onana dook naar rechts, maar de bal ging huizenhoog over.

Valencia bleef daarna ook de betere ploeg, maar Ajax scoorde. Dusan Tadic frommelde de bal langs een verdediger en met wat geluk bereikte Van de Beek vervolgens Promes, die via de handen van Cillessen doel trof: 0-2. Voor de rust raakte Rodrigo nog de paal en Ziyech schoot tegen de lat.

Ook in de tweede helft bleef het een open wedstrijd. Onana werd onder vuur genomen door Ferrán Torres, maar de Kameroener tikte knap naast. Ajax overleefde nog wat hachelijke momenten en sloeg aan de andere kant opnieuw toe. Een fraaie aanval eindigde via Tadic bij Van de Beek. De middenvelder bleef rustig en schoot raak in de verre hoek.

Het verzet van Valencia was gebroken en Ajax speelde het duel professioneel uit. Lisandro Martínez raakte nog wel de paal. Het enige smetje waren de zes gele kaarten die de Amsterdammers ontvingen van scheidsrecher Daniele Orsato.

Het andere groepsduel tussen Lille en Chelsea werd met 2-1 gewonnen door de Engelsen. Ajax leidt de groep met zes punten, Chelsea en Valencia volgen op drie punten. Lille staat nog op nul punten na twee nederlagen.

Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Costa; Torres (Cheryshev/76), Coquelin (Correia/70), Parejo, Guedes; Rodrigo, Gómez (Lee/57)

Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez, Álvarez, Van de Beek (De Jong/88); Ziyech (Huntelaar/85), Tadic, Promes (Neres/81)