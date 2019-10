Ondraaglijke lijkgeur en maden in invalidenwoning: "Voel me in de steek gelaten"

AMSTERDAM - De 65-jarige invalide Jeannette van den Bergh rook dagenlang een ondraaglijke stank in haar woning. De stank bleek afkomstig te zijn van haar buurvrouw, die al drie weken dood in haar woning lag. Jeannette meldde de stankoverlast aan woningcorporatie Rochdale, maar die kwam volgens haar veel te laat in actie.

De stank is zo ondraaglijk geworden voor de 65-jarige mevrouw Van den Bergh, dat ze is gevlucht uit haar eigen woning. Ze verblijft nu bij haar mantelzorger, die aan de overkant van de straat woont.

"Ik had verwacht dat de woningbouw, waar ik al 33 jaar huur, wat meer met mij mee zou denken", vertelt Jeannette zichtbaar geëmotioneerd aan AT5. "Ik voel me echt in de steek gelaten."

'Beter stofzuigen'

Ook bij Martin, de mantelzorger van Jeannette, is de woede groot. Hij is vooral boos omdat Rochdale na het ontvangen van de klacht geen bezoek heeft gebracht aan de woning. Wel kwam er een wijkbeheerder langs, die constateerde de maden en gaf de tip om beter te stofzuigen. Voor Jeannette was dit een pijnlijk advies, omdat ze in een rolstoel zit. "Dit had ik niet verwacht, dat Rochdale zo met de huurders om zou gaan."

De 65-jarige invalide vrouw is blij dat ze bij haar mantelzorger kan overnachten, maar wil niets liever dan terug naar haar eigen woning. Vandaag is de woning van de overleden buurvrouw leeggehaald.

Wanneer Jeannette weer terug mag naar haar eigen huis is nog niet duidelijk.

Reactie Rochdale

Rochdale zegt in een reactie dat zij vinden dat ze genoeg hebben gedaan om Jeannette te helpen: "Het is een hele vervelende situatie. We zijn er een aantal keer geweest om te helpen en zijn in gesprek met mevrouw over bijvoorbeeld een vergoeding. De vrouw heeft er zelf voor gekozen om ergens anders heen te gaan en blijkbaar heeft ze verwachtingen die niet reëel zijn. Wij weten niet wat we anders hadden kunnen doen."