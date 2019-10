Politie zoekt 'voorbijganger' die bejaarde man in Heemskerk uit het niets neerstak

HEEMSKERK - Ruim twee weken geleden werd een 85-jarige man uit Heemskerk bij het station neergestoken door een voorbijganger. De politie heeft nog weinig aanknopingspunten en is op zoek naar drie belangrijke getuigen. "We gaan er vanuit dat de dader de man uit het niets aanviel en daarom zijn we erop gebrand deze zaak op te lossen."

Het slachtoffer stond op zondag 15 september rond 14.45 uur 's middags bij de kaartjesautomaat op het Euratomplein. Opeens werd hij van achteren 'neergeslagen' door een onbekende man, die na zijn daad in de richting van het Europaplein rent. De bejaarde man blijkt later een steekwond te hebben.

Over de dader is nog weinig bekend. "We weten dat hij waarschijnlijk tussen de 30 en 40 jaar oud is, vermoedelijk een petje droeg en gekleed was in spijkerstof", aldus een politiewoordvoerder.

Drie getuigen

Wel is bekend dat er drie mensen in de buurt waren toen de Heemskerker werd neergestoken. "Het gaat allereerst om een vrouw bij de kaartjesautomaat. Zij was in het gezelschap van een andere man, die achter de dader aanrende maar hem niet kon inhalen. Ook was er een derde getuige, een man met een snor. Met hen willen we nog graag spreken."