Organisatie protestmars Pilotenbuurt wil "een veiliger Beverwijk"

BEVERWIJK - Beverwijkers lopen vanavond een protestmars van het Oosterwijkpark naar het gemeentehuis. Ze zijn de onveilige situatie in en rond de Pilotenbuurt zat, en willen dat er meer gedaan wordt om de situatie onder controle te krijgen. NH Nieuws is er vanavond live bij.

Al meer dan een jaar zorgt een groep jongeren, die ook wel de Pilotenbende wordt genoemd, voor mishandelingen en intimidatie. In februari waren dat al negentien incidenten, en sindsdien zou dat aantal alleen maar zijn toegenomen.

"We willen nu eindelijk eens een oplossing hiervoor", zegt Harry Anderies. Hij organiseert de protestactie en voelt zelf de onveiligheid ook. "Ik laat mijn dochter van zestien 's avonds niet meer alleen de deur uit gaan. Dat is wel een ernstig signaal vind ik."

Deelnemers verzamelen zich om 19.00 uur in het Oosterwijkpark en vertrekken om 19.30 uur richting het gemeentehuis. "Ik hoop dat iedereen iets van licht meeneemt", zegt Anderies. "Een zaklamp, telefoon, al is het een hele kerstboom, we willen een licht van veiligheid uitstralen."

Reactie burgemeester

Bij het gemeentehuis hopen de Beverwijkers op een reactie van burgemeester Martijn Smit, die aanwezig is voor een commissievergadering. Anderies zal daar de deelnemers ook nog eens toespreken.

NH Nieuws doet live verslag van de avond. De uitzending begint om 19.25 uur en is te volgen via de website, in de app en op Facebook.