Twintig jaar na dato een heuse Telekids-tentoonstelling: "Ik schiet vol"

HOORN - Precies twintig jaar na de laatste uitzending van het legendarische jeugdprogramma Telekids is er nu een speciale tentoonstelling in het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn. Bedenkers Carlo Boszhard en Irene Moors leverden zelf spullen en kwamen graag opdraven om de boel te openen.

Op de vraag naar het hoogtepunt van tien jaar Telekids noemen beiden iets anders. "Een van de dingen die veel mensen zich nog herinneren is het huwelijk tussen Carlo en Irene, dat huwelijk bleek een droom te zijn", aldus Irene. Carlo vult met een snik in zijn stem aan: "Ik schiet vol". Hij heeft vooral goede herinneringen aan Giegel en Goochel, vertelt hij.

Vliegende ouwe taart

Naast heel veel originele decorstukken en kostuums is er op de tentoonstelling in Hoorn veel aandacht voor klassiekers, zoals Pittige Tijden en de dames Zuurtje en Pruimpje. "Ik ben best tevreden over het resultaat", zegt Hans Stuijffbergen, directeur van het Museum van de Twintigste Eeuw. "Sommige decors zijn echt uit die tijd, andere hebben we nagebouwd, maar ik vind het erg mooi geworden."

De expositie is geopend op 2 oktober, op de kop af twintig jaar na de laatste uitzending van Telekids en dertig jaar na de eerste keer dat het op televisie te zien was. De eerste expositie over het legendarische programma, waar vooral veel dertigers mee opgroeiden, is tot 21 juli te zien in Hoorn.