Verffabriek 'hoofdrolspeler' in culturele industrieweek

IJMUIDEN - De verffabriek van de familie Van Westerhoven wordt voor het eerst geopend voor publiek tijdens de week van de Industriecultuur. Deze week heeft als doel de verhalen te vertellen die voortkomen uit de industriële bedrijven die gevestigd zijn in steden langs het Noordzeekanaal.

Ook dit jaar zal er in de herfstvakantie aandacht zijn voor de industrie. Een ongewone combinatie met cultuur, maar de speciale week wordt al voor de vijfde keer gehouden. "Wij zien onszelf als verfmakers ook als makers van een fijne omgeving", vertelt Henriëtte van Westerhoven van verffabriek Rigo. "Theater en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met een fijne omgeving." En dus kan het familiebedrijf, dat al 81 jaar in IJmuiden zit, niet wachten om de deuren te openen voor nieuwsgierig publiek.

Speelplekken

Veel meer grote en kleine bedrijven die in de lokale industrie een grote rol spelen openen hun deuren. Het vertellen van verhalen over de industrie en de rol van de lokale families staat centraal in de industrieweek. "Wat de betekenis van die bedrijven is voor de werkgelegenheid en voor de omgeving", vertelt organisator Ellen Klaus. "En hoe dat ook als leuke speelplekken kan dienen voor theatermakers.

Dat is precies wat Henriëtte van de verffabriek graag wil. Ze zal een mimevoorstelling organiseren voor kleine kinderen. "Wij verheugen ons er al heel lang op om in deze hal een te gekke theaterproductie neer te zetten", klinkt het enthousiast. "Ik zag het meteen voor me."

Vanaf 18 oktober zal de week van de industriecultuur ingaan. Dan worden er tot en met 27 oktober meer dan honderd activiteiten georganiseerd, waar het verhaal en het theaterstuk in de verffabriek een hoofdrol zal spelen.