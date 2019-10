Nog altijd niet duidelijk wie touringcar in Amsterdam beschoot: politie zoekt getuige

AMSTERDAM - Een buitenlandse touringcar is begin vorig jaar beschoten in de omgeving van het Bos en Lommerplein in Amsterdam. De politie heeft al eerder een verdachte aangehouden, maar is nog op zoek naar een belangrijke getuige, die de schutter die avond is gevolgd.

Vlak nadat de buschauffeur zijn touringcar parkeert aan de Leeuwendalersweg in Bos en Lommer, wordt de bus beschoten. Dat gebeurt op 23 maart vorig jaar. Het is rond 18.30 uur als de chauffeur ter hoogte van een hotel stopt om toeristen af te zetten.

Geen gewonden

Op een gegeven moment opent een automobilist het vuur op de touringcar. De chauffeur weet net op tijd weg te duiken en wordt niet geraakt. Ook de tientallen passagiers die in de bus zitten, raken niet gewond. De politie houdt rekening met verschillende scenario's.

"Het slachtoffer was ontzettend geschrokken en ontdaan. Hij heeft op dat moment ook echt voor zijn leven gevreesd. Dit is iets wat je niet meer vergeet", aldus een politiewoordvoerder.

Er is geschoten vanuit een auto. Uit onderzoek blijkt dat het vermoedelijk gaat om een huurauto. De huurder van deze auto is destijds aangehouden en zijn betrokkenheid wordt in het onderzoek meegenomen.

Witte BMW

De politie is op dit moment op zoek naar een belangrijke getuige. Hij zou na de beschieting de schutter zijn gevolgd in een witte BMW. Het gaat om een man van rond de 30 jaar. Mensen die meer informatie hebben over deze zaak kunnen zich melden bij de politie.