Amstelveense wethouder over aangepakte huisjesmelker: 'Neem een voorbeeld aan ons'

AMSTELVEEN - Herbert Raat, wethouder handhaving, is blij dat de gemeente Amstelveen een huisjesmelker heeft aangepakt. De vrouw kreeg een boete van 50.000 euro, omdat zij niet zelf in haar appartement woonde. "Voor alle regio's met een krappe woningmarkt: neem een voorbeeld aan Amstelveen."

Raat is ervan overtuigd dat het opleggen van deze boete de kansen voor starters op de woningmarkt bevordert.

De vrouw in kwestie had minimaal achttien maanden verplicht in haar huis moeten wonen om de boete te ontlopen, maar deed dat niet. Zij probeerde de straf nog aan te vechten, maar de rechter ging mee in de boete en de hoogte daarvan, omdat het nieuwe speculanten moet afschrikken hetzelfde te doen.