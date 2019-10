'Tetris-foto' van Transavia gaat viral, maar wat zie je nou precies?

SCHIPHOL - Sinds een maand doen hulpdiensten overal ter wereld mee aan de zogenoemde Tetris Challenge. Ze stallen de complete inhoud van hun voertuigen, inclusief de menselijke lading, uit op de grond. Ook luchtvaartmaatschappij Transavia bleef niet achter en maakte hun eigen Tetris-foto, die sindsdien viral gaat. Maar wat zie je nou precies op het bijzondere beeld? NH Nieuws zocht het voor je uit!

Op de onderstaande, interactieve foto zie je alles wat er meegaat tijdens een vlucht met Transavia. Beweeg je muis over (of voor de app-gebruikers: klik op) de verschillende onderdelen om te zien wat ze zijn!

Het idee om de Tetris Challenge te doen kwam van één van de volgers van het Transavia YouTube-kanaal. "De collega's van onze Transavia Studios bedachten zich geen moment en hebben dit georganiseerd", aldus woordvoerder Claudia Metz.

En dat was nog best een flinke opgave. Met zes mensen werd in één nacht een hangaar omgetoverd voor de Challenge. "Een deel van de inventaris van een Boeing 737 -800 is uitgestald", legt Metz uit. "Met een drone zijn de beelden gemaakt. En de collega's die op de grond liggen, zijn van een volledige crew die net terugkwamen van een vlucht!"

Andere Tetris-foto's

Transavia is niet de enige instantie die de Tetris Challenge heeft gedaan. Onder andere de Reddingsbrigade Den Helder, de Ambulancedienst in Amsterdam en de Handhaving in Haarlemmermeer deden mee.