Gemeente Amsterdam wil proef met nachtmetro en gratis ov voor kinderen in strijd tegen auto

AMSTERDAM - Er komt een proef met een nachtmetro in het weekend op twee lijnen in Amsterdam. Het plan moet bijdragen aan het autoluw maken van Amsterdam. Wanneer de proef start en om welke lijnen het gaat, is nog niet duidelijk.

Het plan voor de nachtmetro is onderdeel van de Agenda Autoluw en werd vandaag gepresenteerd door het college. In totaal gaat het om 27 maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er meer ruimte komt voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen in de stad.

Alternatieven

Wel moet Amsterdam bereikbaar blijven, zo stelt verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma. 'Een autoluwe stad bereik je in de eerste plaats door mensen aantrekkelijke alternatieven te bieden voor hun auto. Daarom investeren we met deze agenda flink in het openbaar vervoer.'

Gratis vanaf 2021

Ook liggen er plannen om kinderen tot en met 11 jaar vanaf 2021 gratis met het openbaar vervoer te laten reizen op woensdagmiddagen en in de weekenden. Daarnaast komen er meer P+R's aan de randen van de stad en moeten deelauto’s- en fietsen beter beschikbaar worden bij onder andere metrostations.

Naast dat de stad dus autoluw moet worden de komende jaren, heeft het stadsbestuur ook de ambitie dat Amsterdam in 2030 uitstootvrij is. Het bevorderen van alternatieven voor de auto moet daaraan bijdragen.