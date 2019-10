Zandvoort 'the day after' de hoosbui: drogende deurmatten en ondergelopen kelders

ZANDVOORT - Geen frisse zeelucht, maar smerige rioollucht hangt in de straten van het centrum van Zandvoort. De bewoners maken de schade op na de enorme regenbui van dinsdagavond. "Het was heftig, in korte tijd stond het water tot kniehoogte."

Zandzakken liggen nog voor een deur aan de Kanaalweg. "Mijn vriendin belde dat het water al bijna tot de voordeur stond en toen ben ik snel zandzakken gaan halen bij de bouwmarkt", vertelt een buurtbewoner. De zakken konden niet voorkomen dat het water toch naar binnen stroomde. "We liggen hier op een laag punt in het dorp, dus het gebeurt wel vaker. Maar dit heb ik in tien jaar niet gezien."

Schade

Buurtbewoners kijken nieuwsgierig bij elkaar hoe groot de schade is. "We hebben net onze vloer gelegd, maar die staat nu bol. We kunnen opnieuw beginnen", verzucht een Zandvoortse. Haar overbuurman woont net een week in Zandvoort en kwam van driehoog uit Amsterdam. "Ik heb mijn slippers nog aan omdat het nog nat is in de kelder. Ik heb wel zestig emmers water eruit gehaald." Emmer nummer éénenzestig kiepert hij ondertussen uit over straat. De buurt is te spreken over het snelle handelen van de brandweer. Een oudere Zandvoortse had vannacht twee waterpompen in de tuin staan. "Mijn hele vloer stond blank, maar gelukkig lijkt de schade mee te vallen."



Kritiek

Bewoners rond de Kanaalweg vragen zich af waarom de ondergrondse waterpomp niet aanstond toen het met bakken uit de hemel kwam. "Jaren geleden is er een grote opvangbuffer gebouwd onder het parkeerterrein. Dat is een hele grote bak die miljoenen liters water opvangt. Als die bak vol is, dan geeft een drijver dat automatisch aan en dan wordt het water weggepompt. Maar om de één of andere idiote reden staat dat systeem uit." Buurtbewoners hebben daarom zelf het slot opengebroken en het systeem aangezet beneden. "Bij de vorige hoosbui hebben we dat ook zelf gedaan. Binnen twintig minuten zijn er dan alleen nog een paar plassen over."

Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort vindt het verhaal over de pomp opmerkelijk en zegt dat onderzoek zal moeten uitwijzen of er inderdaad iets mis was. "Het is een automatisch systeem en Spaarnelanden controleert het op afstand. Daar werkte alles goed gisteravond." Er is dinsdagavond wel een noodvoorziening bij de buffervijvers in de buurt van het het circuit ingeschakeld, maar dat kon de schade helaas niet voorkomen.