Verborgen verhalen van 's-Gravelandse buitenplaatsen: Spanderswoud

'S-GRAVELAND - Middenin de bossen in 's-Graveland liggen tien statige buitenplaatsen op een rij. Spanderswoud is daar een van en is vernoemd naar het woord spaander, dat hakhout betekent. De bossen werden vroeger namelijk als productiebossen gebruikt. Nu is elke muis en vogel te horen, want het is eigenlijk de rustigste buitenplaats van allemaal.

Boswachter Johan van Galen Last wandelt er graag en dan vooral rondom de landschappelijke vijver. Ook groeien de lekkerste appels op Spanderswoud en vroeger werkte de beste tuinman van Nederland op het landgoed:

Benieuwd naar andere Gooise buitenplaatsen? We gingen eerder langs bij Schoonoord & Spiegelrust en Hilverbeek met een 350 jaar oude eik middenin een weiland. Schaep en Burgh waar je je heel even in Griekenland waant, Gooilust waar vroeger een heuse dierentuin was, Bantam waar een hoop reeën rust vinden en Jagtlust waar een hunebed en een grot verstopt zijn in de tuin.