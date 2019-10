Man vastgebonden en beroofd bij 'internetdate': "Ik durf niet meer verliefd te worden"

AMSTERDAM - Een 20-jarige man uit Amsterdam is slachtoffer geworden van een beroving en mishandeling. De man was onderweg naar een date, maar werd onderweg de bosjes in getrokken en vastgebonden aan een boom. Zijn telefoon en inlogcodes voor zijn mobiel bankieren werden door drie mannen onder bedreiging van een mes opgeëist. Het slachtoffer laat in een interview met AT5 weten dat hij nog altijd zeer aangeslagen is en dat verliefd worden er niet meer in zit.

Via Instagram komt de man in contact met een vrouw met wie hij vervolgens een maand of twee aan het chatten is. De vrouw vraagt hem na enige tijd om zijn Snapchat-account. Via deze weg spreken ze op maandag 26 november af. Rond 20.00 uur die avond loopt het slachtoffer vanaf de Jan van Galenstraat richting de Willem Augustinesstraat. Als hij onder het viaduct van het treinspoor doorloopt, wordt hij ineens de bosjes in getrokken.

Vastgebonden

"Ik werd met tiewraps vastgebonden aan een boom en ik kreeg een mes tegen mijn keel. Ze zeiden: 'Als je die 8.000 euro niet geeft, steken we je neer.'" De man zit een half uur lang vastgebonden aan de boom, totdat iemand hem vindt. Het gehele bedrag wordt ondertussen van zijn spaarrekening naar zijn betaalrekening overgemaakt en het geld is vervolgens bij automaten aan het Gulden Winckelplantsoen en aan de Burgmeester de Vlugtlaan opgenomen.

Omdat de man een licht verstandelijke beperking heeft, helpt zijn zus hem met veel zaken. Zij is ook nog altijd zeer aangeslagen door de beroving. Ze trof haar broertje aan op het politiebureau: "Hij zat helemaal onder de modder en door de hard aangetrokken tiewraps waren zijn polsen helemaal dik." Een jaar later vertelt zijn zus dat hij geen vertrouwen meer heeft in mensen: "Dat één incident iemand zo erg kapot kan maken in het leven, dat gun je helemaal niemand."

Bewakingsbeelden

In het onderzoek is op 25 september een vrouw aangehouden. Zij zou diegene zijn met wie het slachtoffer een date zou hebben. De politie gaat uit van een hinderlaag. Haar precieze rol wordt verder onderzocht. Naar de drie overige verdachte wordt nog gezocht.

In het AT5 programma Bureau 020 zijn beelden vrijgegeven van twee mannen die met de gestolen pinpas van het slachtoffer geld opnemen. Of zij ook betrokken zijn geweest bij de mishandeling, moet nog blijken uit het onderzoek.