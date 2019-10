VIDEO: Man mishandelt bestuurder auto voor stoplicht

ALKMAAR - Via Dumpert zijn heftige beelden opgedoken van een mishandeling dit weekend in de buurt van het AZ-stadion in Alkmaar. Op de video is te zien hoe de bestuurder van een auto meerdere keren wordt geschopt en geslagen door een man die buiten het stilstaande voertuig staat. Volgens de politie heeft het slachtoffer geen aangifte gedaan. De dader wel.

Zondagmiddag rond 16.15 uur werd de politie meerdere keren gebeld over het incident. Met beide betrokken partijen is daarna gesproken. De man die in elkaar werd geslagen, heeft geen aangifte gedaan. De dader wel; voor het verlaten van een plaats na een ongeval. Volgens de politiewoordvoerder zouden de twee voertuigen voor de mishandeling zijn gebotst.

Op de beelden die nu op Dumpert staan is te zien dat een lichtgekleurde auto en een donkergekleurd voertuig elkaar in het verkeer in de weg zitten. Ze rijden in de buurt van het AFAS-stadion. Op het moment dat beide auto's voor een stoplicht staan, stapt een inzittende van het donkergekleurde voertuig uit en slaat en trapt de bestuurder die in de lichtgekleurde auto zit. Een vrouw bemoeit zich later ook met de ruzie. Een omstander probeert nog in te grijpen, maar die poging heeft weinig zin.

Beelden zijn ontzettend naar

De politie laat na het zien van de beelden aan NH Nieuws weten nog een keer contact op te nemen met het slachtoffer om na te gaan of hij nog steeds geen aangifte wil doen. "De beelden zijn ontzettend naar om te zien en spreken voor zich."

De zaak wordt nog onderzocht door de politie, maar de woordvoerder laat weten dat het lastig is voor agenten om iets te doen als er geen aangifte wordt gedaan.