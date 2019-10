Pilot voor bouwvakkers in Amsterdam: op de bakfiets naar de bouwplaats

AMSTERDAM - Als het aan bouwconcern BAM ligt, zien we in de toekomst veel meer bouwvakkers op elektrische fietsen in de stad. Het bedrijf hoopt namelijk dat bouwvakkers in de toekomst op zo'n fiets naar de bouwplaats gaan, in plaats van in een busje.

Om te kijken of bouwvakkers dat een beetje zien zitten, heeft het bedrijf vijf e-bikes gedoneerd aan de Bouwhub Amsterdam. De eerste resultaten lijken positief. "Uitvoerders, monteurs, types onder de tattoos… iedereen is blij met de fiets", zegt commercieel manager Sanne van Vliet tegen Cobouw.

Drukte

De drukte en de steeds autoluwere stad zijn redenen geweest voor BAM om met deze pilot te starten. Niet alleen bouwvakkers en kantoorpersoneel, maar ook uitvoerders en monteurs gaan, als het aan het bedrijf ligt, op de fiets. "Je moet toch iets. De hele stad staat vast, dan moet je anders gaan denken", zegt Van Vliet.

