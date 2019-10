De Peiling: Griepprik voor zorgpersoneel verplichten?

NOORD-HOLLAND - Om te voorkomen dat patiënten onnodig besmet raken en zorgverleners zelf uitvallen, zou al het personeel van ziekenhuizen zich moeten laten vaccineren tegen de griep, vindt het RIVM. Op dit moment haalt slechts 30 procent van de zorgmedewerkers de jaarlijkse griepprik.



Besmetting

"Ik vind dat je vanuit je professionele standaard een griepprik hoort te halen", zegt professor Jaap van Dissel van het RIVM tegen De Telegraaf. In sommige ziekenhuizen haalt iets meer dan de helft van de medewerkers de griepprik, maar er zijn ook ziekenhuizen waar maar 23 procent zich in laat enten. Het risico bestaat dat zorgmedewerkers toch al zwakke patiënten met griep besmetten. Ook waren er de afgelopen jaren ziekenhuizen met personeelstekorten omdat zorgmedewerkers zelf met griep in bed lagen.

Effectief?

Dat maar weinig zorgmedewerkers de griepprik halen, komt volgens Van Dissel omdat de effectiviteit van het vaccin beperkt is. "Dit jaar is het vaccin anders samengesteld", zegt hij. "Het bestaat uit vier in plaats van drie influenza-stammen. Naar verwachting is dat effectiever." Van Dissel noemt de griepprik "allesbehalve optimaal, maar het is het beste wat we hebben om onszelf en kwetsbare patiënten te beschermen".

Wat vind jij?

